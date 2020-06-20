طالب بوقف التعاقد مع مهاجمين أجانب.. أحمد الكأس: مصطفى محمد الأفضل في مصر.. فيديو

أكد أحمد الكأس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق أنه يجب على اتحاد الكرة التدخل بشأن قرار استقدام مهاجمين أجانب في الدوري المصري.
وقال الكاس في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت” إنه يجب إصدار قرار بمنع الأندية من التعاقد مع مهاجمين أجانب ، وذلك لصالج افراز مواهب جديدة لـ منتخب مصر الأول.
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وأضاف أن مروان محسن مهاجم ممتاز لكنّه فقد مستواه بعد عدم مشاركته أساسيًا بسبب وجود أجاي وأزارو في الفريق مما أضعف فى فرص مشاركته مع العديد من المدربين بالأهلي.
وأوضح أن مصطفى محمد هو أفضل مهاجم حاليًا في مصر ولديه مقومات جيدة ولكن يجب عليه أن يهتم دائمًا بعمل تدريبات متخصصة لتحسين مستواه أكثر.