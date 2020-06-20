ظهور جديد مع وائل الإبراشى كل أربعاء.. مرتضى منصور: 4 يوليو انطلاق برنامجي على قناة الزمالك.. فيديو

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد انطلاق برنامجه الذي سيقوم بتقديمه على قناة ناديه خلال الأيام القليلة القادمة.
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وقال مرتضى منصور ، في تصريحات علي قناة الزمالك : يوم ٤ يوليو المقبل أول يوم للبرنامج الخاص بي على قناة نادى الزمالك ، وبشكر أعلام المصريين، وأكد مازحًا ربنا يستر والقناة متقفلش.
وكشف مرتضى منصور عن مفاجأة أخرى بشأن ظهوره الإعلامي حيث أكد أنه سيظهر كل أربعاء في برنامج الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية .
وكان الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد وضع برنامجه الكامل استعدادًا للعودة إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة، بعد دراسة الموقف من كل الجوانب سواء البدنية أو الصحية بسبب جائحة كورونا.
والجدير بالذكر، ان الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، قد عقد عدة جلسات مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق في الأيام الماضية وقدم تقرير شامل له.