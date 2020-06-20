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توك شو

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 12:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: "إننا بحاجة إلى تعاون دولى مع جميع وزارات الصحة من أجل وضع خبرات كل دولة الإيجابية منها والسلبية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا".


وأضاف "عودة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إيطاليا نجحت فى مقاومة فيروس كورونا لأنها تعلمت من أغلاطها الأولية، حيث إن أغلب الإصابات بها تكون للأشخاص القادمين من الخارج وكانوا مصابين بالفيروس.


وأوضح أن هناك ثلاثة أعراض أثبتت رسميا أنها نتيجة كورونا وهى جفاف الحنجرة وفقدان حاسة الشم والتذوق، وعلى المريض عدم الذهاب إلى المركز الطبي أو المستشفيات، بل يتم عمل حجر صحى له بالمنزل، مشيرا إلى أن ميلانو ولومبارديا سجلوا أرقام قياسية بالإصابات بكورونا بسبب ذهاب جميع المصابين إلى المستشفيات.


وأكد أن استعمال الأدوية التى تحتوى على كورتيزون وفيتامين سي وبي وإيبارينا وأسبرينا والمضادات الحيوة وأدوية ضد المفاصل والملاريا، لافتا إلى أن المريض الذى يعانى من صعوبة فى التنفس يجب قيامه بعمل أشعة.


وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية يجب أن تعطى تصريحات لمواجهة فيروس كورونا وليس إعطاء مجرد بيانات تنتقد البيان الآخر، لافتا إلى أن الإصابات فى إيطاليا وصل إلى أقل من 1.5%، حيث إن الدولة مجبورة على فتح الاقتصاد فى ذلك الوقت، ولكن فى نفس الوقت يجب التعايش مع الفيروس وعدم انتقاله من شخص إلى آخر.
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