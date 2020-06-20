رئيس المصريين الأحرار يكلف كمال خطاب بإدارة الأمانة العامة للحزب

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا باستحداث لجنة لإدارة الأمانة العامة بالحزب، وإسناد مهامها إلى اللواء كمال محمد أمين خطاب.
وجاء نص القرار:
قرار رئيس حزب المصريين الأحرار رقم 67
بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار، الفصل السابع المادة 43 الفقرة 3 والفقرة 7 قرر أولا: استحداث لجنة لإدارة الأمانة العامة لحزب المصريين الأحرار، ثانيا: تكليف السيد اللواء كمال محمد أمين خطاب برئاسة لجنة إدارة الأمانة العامة لحزب المصريين الأحرار وتشكيلها، ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره