رئيس المصريين الأحرار يكلف كمال خطاب بإدارة الأمانة العامة للحزب

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا باستحداث لجنة لإدارة الأمانة العامة بالحزب، وإسناد مهامها إلى اللواء كمال محمد أمين خطاب.





وجاء نص القرار:





قرار رئيس حزب المصريين الأحرار رقم 67



