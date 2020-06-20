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برلمان

رئيس المصريين الأحرار يكلف كمال خطاب بإدارة الأمانة العامة للحزب

السبت 20/يونيو/2020 - 01:04 م
اللواء كمال محمد
اللواء كمال محمد أمين خطاب
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حسن رضوان
أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا باستحداث لجنة لإدارة الأمانة العامة بالحزب، وإسناد مهامها إلى اللواء كمال محمد أمين خطاب. 

وجاء نص القرار:

قرار رئيس حزب المصريين الأحرار رقم 67

بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار، الفصل السابع المادة 43 الفقرة 3 والفقرة 7 قرر أولا: استحداث لجنة لإدارة الأمانة العامة لحزب المصريين الأحرار، ثانيا: تكليف السيد اللواء كمال محمد أمين خطاب برئاسة لجنة إدارة الأمانة العامة لحزب المصريين الأحرار وتشكيلها، ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره
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