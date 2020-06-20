نائبة: السيسي بعث برسالة طمأنة للمصريين وردع وتحذير للخارج

قالت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدسات الوطن وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وعلى وعي تام بما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي.

وأشارت النائبة- في بيان لها اليوم السبت- إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى المنطقة الغربية العسكرية، وتفقد الوحدات المقاتلة للقوات الجوية، تبعث برسائل إلى الداخل والخارج، أولى هذه الرسائل بمثابة تطمين للشعب المصري عن قدرات وإمكانيات قواته المسلحة.

وأوضحت، ثاني هذه الرسائل إلى الخارج، وهي بمثابة رسالة ردع وتحذير في غاية الأهمية، لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق ومكتسبات الدولة المصرية، وأن لديها من القوة ما يخولها للدفاع عنها.