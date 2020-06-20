نائبة: السيسي بعث برسالة طمأنة للمصريين وردع وتحذير للخارج

قالت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدسات الوطن وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وعلى وعي تام بما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي.
وأشارت النائبة- في بيان لها اليوم السبت- إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى المنطقة الغربية العسكرية، وتفقد الوحدات المقاتلة للقوات الجوية، تبعث برسائل إلى الداخل والخارج، أولى هذه الرسائل بمثابة تطمين للشعب المصري عن قدرات وإمكانيات قواته المسلحة.
وأوضحت، ثاني هذه الرسائل إلى الخارج، وهي بمثابة رسالة ردع وتحذير في غاية الأهمية، لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق ومكتسبات الدولة المصرية، وأن لديها من القوة ما يخولها للدفاع عنها.
يشار إلى أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أفاد بأن الرئيس السيسى أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، أكد أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".