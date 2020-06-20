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أخبار العالم

أكبر تغيير جذري تشهده المدينة.. الصين تكشف تفاصيل قانون الأمن الخاص بهونج كونج

السبت 20/يونيو/2020 - 02:04 م
الصين تكشف تفاصيل
الصين تكشف تفاصيل قانون الأمن الخاص بهونج كونج
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم السبت ملامح قانون الأمن الخاص بهونج كونج.

وأعلنت الصين، تفاصيل مسودة تشريع جديد للأمن القومي في هونج كونج، مما يمهد الطريق لأكبر تغيير جذري تشهده المدينة منذ عودتها لحكم الصين في 1997.

وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن المسودة تشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بهونج كونج؛ لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي.

وقالت الصين إن القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية، لكن منتقدين للقانون يخشون أن يؤدي إلى سحق الحريات التي تعتبر أساسية لوضع هونج كونج كمركز مالي عالمي.
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