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برلمان

برلماني: مصر اختارت التفاوض.. والرئيس السيسي أرسل رسائل واضحة لإثيوبيا

السبت 20/يونيو/2020 - 02:12 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن الرسالة التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، اليوم، بمثابة رسالة هامة للجانب الإثيوبي أننا نفضل السلم وتحقيق المصلحة المشتركة، ولكن جيشنا قادر على حفظ حقوقنا عند الحاجة. 

وأضاف الكمار، أن تصنيف الجيش المصري معروف للجميع وهو أحد أقوى جيوش المنطقة، إلا أنه دائما وأبداكان جيشا يحمي ولا يهدد، ولكنه قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن، وهو ما أكده الرئيس السيسى في رسالة واضحة المغزى للجانب الأثيوبي. 

وأضاف أن التعنت الأثيوبي يثبت تحريك النظام من قبل أجهزة ودول معادية لمصر، تتمنى أو تنساق مصر وراء التصريحات المستفزة وأن تقع مصر في فخ الحرب، ولكن مصر تفضل السلم والتفاوض وتحقيق المصلحة المشتركة، ولكن ذلك لا يعني أبدا التفريض في شبر واحد من مياه النيل، وأن الخيار العسكري هو الأخير بالنسبة لمصر. 

وأشار إلى أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن، في خطوة قد تعد الأخيرة في المسار السلمي لحفظ حقوق مصر المائية. 

َودعا الكمار الجانب الأثيوبي للتعقل واللجوء إلى المفاوضات والتخلي عن التصريحات العنترية التي قد تؤدي إلى تبعات خطيرة على الشعوب بدلا من تحقيق النهضة والتقدم.
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