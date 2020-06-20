لا يشكل خطورة.. ناسا: كويكب بحجم ثلاثة أضعاف ساعة بيج بن يقترب من الأرض

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من اقتراب كويكب بحجم ثلاثة أضعاف حجم ساعة بيج بن من الأرض خلال الأيام المقبلة.











وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الوكالة الفضائية "ناسا" أعلنت رصد جس لكويكب بحجم ثلاثة أضعاف ساعة بيج بن في لندن في الفضاء يتجه بالقرب من الأرض.











وأوضح العلماء أن الكويكب يبلغ حوالي 140 م - 310 أمتار، وبالرغم من سرعته الشديدة، إلا أنه ما زال على مسافة بعيدا جدا جدا من الأرض، ولكن يسير في نفس الاتجاه.











كما ذكرت الوكالة أنه لا داعي للخوف أو القلق من الكويكب، مشيرة إلى أنه لا يشكل خطورة مباشرة على الأرض.