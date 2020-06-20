نقابة الأطباء تدعم صندوق الرعاية الاجتماعية وتفتح باب التبرعات

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه أمس، تخصيص رقم حساب خاص لتلقي مساهمات الأطباء في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية وذلك حتي يتسني تقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية للزملاء الاطباء في هذه الظروف الصعبة وذلك علي رقم حساب 00305010243190 ( بنك القاهرة - فرع عدلي ).

وكذلك قرر تخصيص رقم حساب خاص بلجنة مصر العطاء بالنقابة لتلقي تبرعات من يرغب من الجهات الاعتبارية والمواطنين والاطباء وذلك لتخصيصها في توفير بعض المستلزمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا علي ان يتم الإعلان بصورة شهرية عن قيمة التبرعات وكيفية انفاقها علي رقم حساب هو 00305010500555 ( بنك القاهرة - فرع عدلي ).