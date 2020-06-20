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تعليم

لأول مرة.. تجهيز مبني عزل جديد لإستقبال الأطفال المصابين بفيروس كورونا بجامعة الزقازيق

السبت 20/يونيو/2020 - 05:35 م
الدكتور عثمان شعلان
الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق،اليوم، مستشفيات قطاع صيدناوي بالمستشفى الجامعي (مستشفى القلب والصدر،ومستشفى الأطفال)، يرافقه الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية وذلك في إطار الجهود  المتواصلة والمبذولة لرفع استعدادات المستشفيات الجامعية والتوسع في تجهيز منشأت جديدة لإستقبال واستيعاب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ،و إيمانًا بدور الجامعة المجتمعي في مواجهة جائحة كورونا.

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تجول رئيس الجامعة ومرافقوه داخل المستشفيات وتفقدا غرف إقامة المرضى وغرف العناية المركزة وقسم عناية الأطفال، وموجهًا بسرعة تجهيز مبني مستشفي القلب والصدر لزيادة عدد أسرة العزل بالإضافة إلي تجهيز عزل  مخصص لإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا من الأطفال.


أكد "شعلان" أن جامعة الزقازيق من أعرق الجامعات المصرية ولديها كفاءات طبية متميزة بالتخصصات المختلفة، مشيرًا إلي سعي الجامعة الدائم  لتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في مواجهة أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد والخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وعلي هامش الجولة،عُقد إجتماع لبحث آليات سرعة تجهيز مبني العزل الجديد وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والأدية و الأطقم الطبية و التمريضية ،فضلًا عن زيادة أعداد الأسرة المخصصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مصابي كورونا فضلًا عن توفير أسرة عزل وعناية مخصصة للحالات  إيجابية الإصابة بفيروس كورونا من الأطفال.
لأول مرة.. تجهيز مبني عزل جديد لإستقبال الأطفال المصابين بفيروس كورونا بجامعة الزقازيق
لأول مرة.. تجهيز مبني عزل جديد لإستقبال الأطفال المصابين بفيروس كورونا بجامعة الزقازيق
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