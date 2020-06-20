أنا هتجوز إلهام .. صفية العمرى تستعيد ذكريات فيلم البيه البواب مع أحمد زكي

استعادت النجمة الكبيرة صفية العمرى ذكريات فيلم البيه البواب عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت صفية العمري مشهد من فيلم البية البواب مع الراحل أحمد زكى وكتبت معلقة: أنا هتجوز إلهام البيه البواب احمد زكي #صفية_العمري".





يذكر أن فيلم البيه البواب عُرض عام 1987، بطولة أحمد زكي وصفية العمري وفؤاد المهندس، تأليف يوسف جوهر وإخراج حسن إبراهيم.





من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.



