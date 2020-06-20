لتحريضها الاطقم الطبية.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون نقيب أطباء القاهرة

هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتورة شیرین غالب نقيب اطباء القاهرة بسبب قيامها بالاسقاط على الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتحريض الاطباء.





قال احد رواد السوشيال ميديا : "ما الذي دفع الدكتورة شيرين غالب لتنفيذ مخططات الإخوان الرامية لتحريض الأطباء لترك العمل بالمستشفيات الحكومية.. سؤال حائر في أذهان المواطنين هل تمكنت الجماعة الإرهابية من إختراق نقابة الأطباء من خلال شیرین غالب لا يا دكتورة راجعي نفسك .. عمر الإخوان ما نفعت حد كانت نفعت نفسها وفي أول مطب هاتبيعك وتشوف غيرك و مش هايفضلك غير الحسرة" .





واضاف : "شیرین غالب مطلوب منها تعلن موقفها إيه مع الدولة ولا هاتنفذ مخطط الإخوان" .









وقال اخر : "لا يا دكتورة شيرين مش وقت شو إعلامي بتاع إنتخابات السه بدري عليها إنتى كده هاتخلي الكلام يكتر عليكي.





هي نغمة الكلام بتاعك ليه متوافقة بالمنظر ده مع كل الكذب اللي بيتقال على القنوات المأجورة بتاعة الإخوان وقطر وتركيا " .





وقال اخر : "هل شيرين غالب ترغب في مغازلة جماعة الإخوان من أجل إنتخابات جاية ولا في سبب تاني غير معلن ؟؟؟؟".



