الوطنية للصحافة تتابع يوميا حالات الاشتباه والمصابين بكورونا في المؤسسات الصحفية

تتابع الهيئة الوطنية للصحافة يوميا حالات الاشتباه والاصابات بكورونا بكافة المؤسسات الصحفية .





وكانت قد تلقت الشركة القومية للتوزيع من خلال اتصال هاتفي بلاغ عن اصابة احد العاملين بها بفيروس كورونا وهو ممدوح عبد الرازق دياب حيث انه كان مخالطا لوالدته التى توفاها الله الاسبوع الماضى ، حيث انه كان يتلقى العلاج بالمنزل ولما ساءت حالته وارتفعت حرارته ويتلقى التنفس باسطوانة اكسحين .





وأشارت لجنة ادارة الازمة بالشركة إلى محاولة التواصل مع وزارة الصحة لحجز سرير فى الرعاية ولكن باءت محاولتها بالفشل ولم تستطع وتم بعدها إبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بالحالة الحرجة لتوفير سرير فى احد المستشفيات المتعاقد معها .



