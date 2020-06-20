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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تتابع يوميا حالات الاشتباه والمصابين بكورونا في المؤسسات الصحفية

السبت 20/يونيو/2020 - 10:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تتابع الهيئة الوطنية للصحافة يوميا حالات الاشتباه والاصابات بكورونا بكافة المؤسسات الصحفية .

وكانت قد تلقت الشركة القومية للتوزيع من خلال اتصال هاتفي بلاغ عن اصابة احد العاملين بها بفيروس كورونا وهو ممدوح عبد الرازق دياب حيث انه كان مخالطا لوالدته التى توفاها الله الاسبوع الماضى ، حيث انه كان يتلقى العلاج بالمنزل ولما ساءت حالته وارتفعت حرارته ويتلقى التنفس باسطوانة اكسحين .

وأشارت لجنة ادارة الازمة بالشركة إلى محاولة التواصل مع وزارة الصحة لحجز سرير فى الرعاية ولكن باءت محاولتها بالفشل ولم تستطع وتم بعدها إبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بالحالة الحرجة لتوفير سرير فى احد المستشفيات المتعاقد معها .

وفى استحابة سريعة من الهيئة الوطنية قامت الهيئة بالتواصل مع مستشفى المقاولين العرب وتحويل المريض فورا ونثمن دور الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر ونشكر الجهود المبذولة .
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