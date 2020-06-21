بينهم طفلان .. كلب ضال يعقر 4 أشخاص في كفر الشيخ

عقر كلب ضال بمدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ ، 4 أشخاص بينهم طفلان، وجرى نقلهما إلى المستشفى لأخذ المصل اللازم.









وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد بقيام كلب ضال بعقر، "م.ع" 4 سنوات، ما أصابه باليد اليمنى والفخذ الأيمن، و"إ.م"43 سائق، وأصيب بعقرة في الفخذ الأيسر.









كما أصاب الكلب الضال، الطفل "ك.ع" 10 سنوات، بخدوش في منتصف ظهره، و""م.ح" 18 سنة، عامل بخدوش بالظهر والساقين، وجرى تحويل الحالات الأربعة المصابة إلى مستشفى كفر الشيخ العام.





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أخطرت إدارة الطب البيطري لاتخاذ اللازم نحو الكلب الضال، وحرر رجال الشرطة المحاضر رقم 4156، 4157، 4158، 4159 لسنة 2020م، إداري مركز سيدي سالم، وأخطرت النيابة بالواقعة.