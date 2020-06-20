بـ ماسك وكمامة.. إيمي سمير غانم: يا رب كورونا تمشي

شاركت الفنان ايمي سمير غانم ، جمهورها، بصورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت ايمي سمير غانم داخل سيارتها وهى ملتزمة بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد ترتدى الكمامة وماسك شفافا يغطى الوجه بالكامل وعلقت "يارب الكورونا تمشي".





يذكر أن آخر أعمال النجمة ايمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.





المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".



