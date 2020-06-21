العيال جنوني .. هالة صدقي تمازح جمهورها بفيديو عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".









وظهرت هالة صدقى فى الفيديو وهى تنظف حديقتها وتمزح على مسلسلها "ليه لا" وفشلها فى تربية أبنائها.









وعلقت على الفيديو قائلة: "العيال جنونى .. يا عيني عليكي يا سوسو".











وتفاعل الجمهور على الفيديو قائلين: "دمك شربات يا سوسو_ سلامتك من الجنان يا سوسو_ انتى جميله جدا".









مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.









ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.



