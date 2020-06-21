أمريكا .. إطلاق نار في موقع مقتل ريتشارد بروكس وإصابة شخص

ذكرت "سي إن إن" أنه تم إطلاق نار على شخص آخر عند التقاطع بالقرب من مطعم ويندي، المان الذي قتل فيه الأمريكي ريتشارد بروكس من قبل ضابط شرطة في أتلانتا .





وقال أنتوني جرانت المتحدث باسم شرطة أتلانتا إن الحادث وقع في حوالي السادسة مساء بتوقيت واشنطن، عندما عثر الضباط على رجل يبلغ من العمر 35 عاما، أصيب برصاصة في ساقه عند تقاطع شارع الجامعة وطريق بريور .





وأضافت القناة أنه تم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الرجل قتل برصاص مشتبه به يقود سيارة من طراز "دودج تشالنجر" رمادية اللون.





وأخبرت شرطة أتلانتا "سي إن إن" أنها تحقق في إطلاق النار على أنه تم من داخل سيارة.



