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أخبار البلد

طبقا للأرصاد والقياسات.. وزير الري يعقد اجتماعا لبحث الموقف المائي بأعالي النيل

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:48 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري،اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياة النيل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف المائى بأعالى النيل طبقا للأرصاد والقياسات الواردة من إدارات الرى المصرى بكل من السودان وجنوب السودان وأوغندا والاستعدادات التى تم التوجيه بها لتكثيف القياس فى المواقع المختلفة على روافد النهر مع بداية الفيضان الجديد فى أول يوليو القادم.

جدير بالذكر أن وزير الرى أكد استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار.

ويأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد من الوزير على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.
طبقا للأرصاد والقياسات.. وزير الري يعقد اجتماعا لبحث الموقف المائي بأعالي النيل
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