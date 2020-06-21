القوى العاملة: صرف 10.8 مليون جنيه لــ 21 ألف عامل غير منتظم بالقليوبية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،أن 21 ألفا و 775 عامل غير منتظم بمحافظة القليوبية صرفوا 10 ملايين و887 ألفا و500 جنيه المنحة الرئاسية في دفعتها الأولي وقدرها 500 جنيه التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، موضحا أن مديرية القوى العامة بالمحافظة تابعت صرف هذه المنحة من خلال 41 فرعا لمنافذ البريد ، و25 فرعا للبنك الزراعي المصري بالمحافظة .





ونوه الوزير إلي أنه تم تسجيل 607 عمال بإدارة رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالمديرية خلال مايو الماضي ليصبح الإجمالي بقاعدة المسجلين بالإدارة 18 ألفا و 953 عاملا، كما تم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية لنحو 3 آلاف و 111 عاملا، بإجمالي مليون و555 ألفًا و 500 جنيه .





وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت -أيضا- بصرف 3 ألاف جنيه منحة زواج لعامل ، ومنحة مولود لـ 8 عمال بـ 4 آلاف جنيه، ومنحة 5 ألاف جنيه لعامل كرعاية صحية وعملية جراحية ، كما تم صرف منحة وفاة من الدرجة الأولى لعاملين بـ 4 آلاف جنيه، ليكون إجمالي المستفيدين من منح الرعاية الصحية والإجتماعية ومساعدات الزواج 12 حالة .





وفي نفس السياق قال محمد طه، مدير المديرية: إنه تم صرف إعانة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة لمجموع شركات تصنيع الزجاج بالقليوبية لـ 163 مستفيد من العمال وبإجمالى مبلغ 213 ألفأً و 462 جنيها.





وأشار إلى أن المديرية قامت بإنهاء وفض إضراب 200 عامول بشركة ميرلاتكاس ، وذلك بعد التوصل إلى حل لمطالبهم والعودة إلي العمل بشكل طبيعى .





وأضاف مدير المديرية أنه تم متابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال الزيارة الميدانية لـ 129 منشأة من خلال حملات لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، والتأكد من تعقيم المنشآت والمركبات التى تقل العمال ،حفاظًا عليهم من انتشار الفيروس المنتشر (كوفيد- 19).





ولفت إلى أن المديرية قامت بتطهير 36 مقرًا للقوى العاملة بالمحافظة، وذلك بشكل دورى كل 48 ساعة، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين بالمديرية ومناطقها ومكاتبها .







