ماذا قال محافظ مطروح عن امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العزل بلجنة أبو بكر الصديق؟.. فيديو

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح امتحانات الثانوية العامة يرافقه الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح.





حيث تفقد لجان الامتحانات بمدرستى باحثة البادية وأبو بكر الصديق مع متابعة إجراءات التعقيم والتطهير بجميع اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للمراقبين و للطلاب، وتوفير طبيب وسيارة إسعاف بكل لجنة وكذلك غرفة العزل فى حال الاشتباه فى الحالة الصحية لأى طالب لاستكمال أدائه الامتحانات.





وأكد المحافظ أنه تم توفير زجاجات مياه الشرب ومستلزمات التطهير والتعقيم و تشغيل بوابات التطهير الإلكترونية، ومظلات بساحات المدرسة والتأكيد على نظافة اللجان ودورات المياه وغيرها بجميع لجان الامتحانان على مستوى المحافظة.





وأضاف محافظ مطروح أنه تم التنسيق بين كافة الجهات وتشكيل غرف عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن بمتابعة اى شكاوى وسرعة حلها، وإحكام السيطرة على حركة توصيل أوراق الأسئلة والإجابات بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن مع مديرية أمن مطروح والمستشار العسكرى ،وكذلك التنسيق لتوافر الكمامات والمطهرات باللجان والتشديد على أعمال النظافة باللجان والاستراحات، و العمل على توفير الجو النفسى الملائم للطلاب من خلال عمل مظلات انتظار بكل لجنة وغيرها.

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وأشار إلى أنه تم توفير عدد 2 أتوبيس لنقل الطلاب من منطقة بنجر السكر بالحمام الى لجان الامتحانات بمدينة الحمام، وكذلك أتوبيس لنقل طلاب مدينة النجيلة إلى لجان الامتحانات بمدينة برانى، مع تيسير سبل الراحة للطلاب والتخفيف عنهم، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح.





يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بمطروح يبلغ 1838 طالب وطالبة فى 10 لجان وهي : 4 لجان بمدينة مرسى مطروح ، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى و سيوة ، والسلوم مع وجود 10 بوابات تعقيم اليكترونى.