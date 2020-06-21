AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة يكشف حجم إصابة دي يونج

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:23 م
دي يونج
دي يونج
Advertisements
إسراء أشرف
كشف نادي برشلونة، اليوم، الأحد، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الشاب الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق، أمام ريال مايوركا في الجولة رقم 28 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر: "فرينكي دي يونج مصاب في العضلة النعلية اليمنى، ومدة غيابه تتوقف على مدى تعافيه من الإصابة".

وحرمت الإصابة دي يونج من المشاركة مع برشلونة أمام إشبيلية في المباراة الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواجهة نارية مع برشلونة.. تعرف على جدول مباريات ريال مدريد مع عودة الدوري

رسميا.. الإعلان عن مواعيد الجولتين 30 و31 من الدوري الإسباني

قبل استئناف الدورى الإسبانى .. ريال مدريد يعلن إصابة فيرنانديز

بسبب اختراقه العزل الصحي.. برشلونة يعلن غياب نيلسون سيميدو عن التدريبات

الدوري الإسباني.. ميسي يقود هجوم برشلونة أمام ريال مايوركا

ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 28

ترشيحاتنا

وسائل الإعلام الصينية تبرز كلمة الرئيس السيسي ومطالبته للجيش بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة

مصدر: اتحاد الكرة يقرر استئناف مسابقة الدوري في أغسطس المقبل

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

#أحمد_راضي يتصدر تويتر بعد وفاته متأثرا بكورونا

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة على صفحات الغش بعد توزيعه في اللجان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات جديدة عن لامبورجينى أوروس 2021 الجديدة.. صور

الأول في هذا العام.. شاهد لقطات من كسوف الشمس اليوم

لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة الطبية استعدادا لاستئناف التدريبات.. شاهد