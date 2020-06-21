برشلونة يكشف حجم إصابة دي يونج

كشف نادي برشلونة، اليوم، الأحد، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الشاب الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق، أمام ريال مايوركا في الجولة رقم 28 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر: "فرينكي دي يونج

وحرمت الإصابة دي يونج من المشاركة مع برشلونة أمام إشبيلية في المباراة الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.



ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

مصاب في العضلة النعلية اليمنى، ومدة غيابه تتوقف على مدى تعافيه من الإصابة".