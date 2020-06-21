أسرع قناع لتفتيح بشرتك من أول استخدام

يعد دقيق الشوفان طريقة فعالة للحصول على لون بشرة موحد وتفتيح البشرة لدرجات عالية.. إليك وصفة سريعه لبشرتك لتنظيف المسام المسدودة لا تترددى فى تجربتها يقدمها موقع هيلث لاين



ستحتاجين إلى :





ملعقة من عصير الليمون



ملعقة من دقيق الشوفان



ملعقة من الملح الخشن

طريقة تطبيق القناع



اخلطي عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وقليل من الملح.

ضع المقشر بحركات دائرية على ركبتيك ومرفقيك لمدة 10-15 دقيقة.

اشطف بالماء الدافئ.

كررى هذه العملية 3-4 مرات في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

يمكنك أيضًا الجمع بين ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وملعقتين صغيرتين من الحليب وتوضع على المناطق الداكنة لمدة 10 دقائق.

ثم اشطفيه بالماء. سيجعل بشرتك ناعمة وصحية ومشرقة.