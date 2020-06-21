AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسرع قناع لتفتيح بشرتك من أول استخدام

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:31 م
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
Advertisements
لمياء الياسين

يعد دقيق الشوفان طريقة فعالة للحصول على لون بشرة موحد وتفتيح البشرة لدرجات عالية.. إليك وصفة سريعه لبشرتك لتنظيف المسام المسدودة لا تترددى فى تجربتها يقدمها موقع هيلث لاين

ستحتاجين إلى :


ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من دقيق الشوفان

ملعقة من الملح الخشن 

طريقة تطبيق القناع 

اخلطي عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وقليل من الملح.

ضع المقشر بحركات دائرية على ركبتيك ومرفقيك لمدة 10-15 دقيقة.

اشطف بالماء الدافئ.

كررى هذه العملية 3-4 مرات في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

يمكنك أيضًا الجمع بين ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وملعقتين صغيرتين من الحليب وتوضع على  المناطق الداكنة لمدة 10 دقائق. 

 ثم اشطفيه بالماء. سيجعل بشرتك ناعمة  وصحية ومشرقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من جوز الهند والخيار .. ماسك متعدد الفوائد للبشرة الجافة

من أول استخدام.. بشرتك أفتح بماسك الصبار والليمون

ترشيحاتنا

لن يرحل.. الأهلي يتمسك بـ محمد محمود ويرفض إعارته

أخبار الفن| نجل هشام سليم يدافع عن سارة حجازي ويؤكد تحوله الجنسي.. رانيا يوسف تشعل سوشيال ميديا بصورة «الكاش مايوه»

بعد تعرضه لوعكة صحية.. وليد توفيق يوجه رسالة لـ خالد عبدالرحمن

بالفسفوري الكاجوال.. منة فضالي بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

رواد مواقع التواصل يتداولون صورة نادرة لـ حسين الشربينى وأسرته

اتحاد الكرة: الدوري راجع راجع ولم يخاطبنا أحد بشأن لاعبيه الأجانب

AdvertisementS

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

رسميا.. أحمد شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور "تفاصيل"

أهم الأخبار | زيادة لأصحاب المعاشات ورجاء الجداوي تفقد الوعي.. وبلاغ من شوبير ضد مرتضى منصور

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

أغرب من الخيال.. أمريكا خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

التعليم ترصد 8 حالات غش بالموبايل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نور اللبنانية تستعرض رشاقتها بـ ممارسة اليوجا

فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"

على شاطئ البحر .. إنجي شرف تخطف الأنظار بإطلالة صيفية