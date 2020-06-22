الاستثمار العقاري: التسويق الإلكتروني البديل الوحيد للتواصل مع العملاء حاليا

كشف المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى ، ونائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، عن ضرورة لجوء الشركات العقارية للتسويق الإلكترونى بشكل أكبر في المرحلة الراهنة.





وأوضح "فكرى"، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن التسويق الالكترونى حاليا هو البديل الأكثر أمنا، ويعد القناة الوحيدة للتواصل مع العملاء بالنسبة للقطاع العقارى بشكل عام.





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وأضاف أنه من الصعب الاعتماد على المعارض العقارية التى تم حظرها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كورونا.





وأشار إلى أن العميل فى حالة التسويق الإلكترونى تكون لديه خيارات أوسع، وعلى الشركات أن توفر عروض جذابة وتتيح له خدمات متنوعة ، خاصة أن قرارات الشراء صعب اتخاذها فى الوقت الحالى نظرا لتأثير تداعيات انتشار كورونا الاقتصادية على كافة مستويات الدخل.