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محافظات

طلاب الوادي الجديد: امتحان اللغة العربية في متناول الطالب المتوسط .. فيديو وصور

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:04 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
سادت حالة من الفرح والسرور بين طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد، وذلك لسهولة  امتحان اللغة العربية والذي وصفه الطلاب بالسهل.

يقول الطالب حسين عبد القادر بمدرسة الشهيد  أحمد منسي العسكرية بموط ، إن امتحان اللغة  العربية جاء في مستوي الطالب المتوسط  وجميع النقاط سهله  ولا يوجد أي صعوبات.

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وأكد الطالب مصطفي سنتر أنه لا يوجد أية صعوبات في اللغة العربية، ويتمنى أن تكون جميع المواد على غرار اللغة العربية.


جدير بالذكر أن المحافظة تضم ١٢ لجنة تستقبل عدد ١٨٤١ طالبا وطالبة، وتم توفير الكمامات والقفازات للطلاب قبل دخول اللجان بجانب توفير مياه معدنية لكل طالب، ومظلات داخل المدرسة لضمان التباعد قبل بدء الامتحان.

ويؤدي نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ موزعين على ٣٣١٣ لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.

وتأتي امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية؛ فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، و7 ملايين جوانتي، و6 آلاف عبوة مطهر، وجعلت 14 طالبا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.

طلاب الوادي الجديد: امتحان اللغة العربية في متناول الطالب المتوسط .. فيديو وصور
طلاب الوادي الجديد: امتحان اللغة العربية في متناول الطالب المتوسط .. فيديو وصور
طلاب الوادي الجديد: امتحان اللغة العربية في متناول الطالب المتوسط .. فيديو وصور
طلاب الوادي الجديد: امتحان اللغة العربية في متناول الطالب المتوسط .. فيديو وصور
طلاب الوادي الجديد: امتحان اللغة العربية في متناول الطالب المتوسط .. فيديو وصور
طلاب الوادي الجديد: امتحان اللغة العربية في متناول الطالب المتوسط .. فيديو وصور
طلاب الوادي الجديد: امتحان اللغة العربية في متناول الطالب المتوسط .. فيديو وصور
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