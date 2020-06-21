سوسن بدر تتصدر التريند.. صاحبة الشعر الأبيض والجسم الرياضي

على الصورة : "ابق هادئا، ابق إيجابيا، ابقى متفائلا.. ارسل العديد من رسائل الحب لكل شخص في تلك الأوقات العصيبة".

وظهرت سوسن بدر خلال الصورة في أفضل حالتها، بجسم رياضي رشيق، لا يعبر عن تقدمها بالسن، وبشعرها الأبيض القصير التي تحرص مؤخرا أن تظهر به.