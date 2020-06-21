سوسن بدر تتصدر التريند.. صاحبة الشعر الأبيض والجسم الرياضي

بعد شائعة خطوبتها التي انتشرت مؤخرا مصحوبة بصورة من مغلوطة، دخلت الفنانة سوسن بدر تريند جوجل بمجرد نشرها لصورة على صفحتها بموقع انستجرام.
وعلقت سوسن بدر على الصورة : "ابق هادئا، ابق إيجابيا، ابقى متفائلا.. ارسل العديد من رسائل الحب لكل شخص في تلك الأوقات العصيبة".
وعلقت سوسن بدر على الصورة : "ابق هادئا، ابق إيجابيا، ابقى متفائلا.. ارسل العديد من رسائل الحب لكل شخص في تلك الأوقات العصيبة".
وظهرت سوسن بدر خلال الصورة في أفضل حالتها، بجسم رياضي رشيق، لا يعبر عن تقدمها بالسن، وبشعرها الأبيض القصير التي تحرص مؤخرا أن تظهر به.
وشاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ونحب تانى لية"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد أخر كبير من الفنانين منهم شريف منير، وكريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري.