هل للأحفاد وصية واجبة إذا تنازلت الجدة عن ميراثها لابنها؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

حكم عدم تنفيذ الوصية الواجبة:





ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحب:ه "ما حكم من لم ينفذ الوصية الواجبة؟".









رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن من لم ينفذ الوصية الواجبة ؛ يأثم شرعًا ويعاقب في القانون؛ لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف.





وواصل «العجمي» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة؟ أن الديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة، مشيرًا إلى أن على من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ الإثم والمحاسبة في القانون.





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هل يجب تنفيذ وصية المتوفي بالدفن في مكان معين؟





أشارت دار الإفتاء إلى أنه ينبغي أن يدفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك ارتكاب محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها.





وأبانت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال « هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين ؟"، أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت.





ونقلت قول العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 143): "لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ".







