هل للأحفاد وصية واجبة إذا تنازلت الجدة عن ميراثها لابنها؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

هل للأحفاد وصية واجبة إذا تنازلت الجدة عن ميراثها لابنها؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأحفاد لهم في تركة جدتهم وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة الجد أو الجدة.
وأوضح « فخر» أن أولاد الابن أو البنت مما ليس لهم نصيبًا من الميراث لهم وصية واجبة في حدود ما كان سيرثه ابيهم أو امهم في تركة الجدة أو الجدة بشرط ألا يكونوا قد اعطوا الأحفاد بطريق الهبة أو الوصية شيء من املاكهم بدون مقابل.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لو فرضنا أن الجد أو الجدة أوصوا لابناء ابنهم أو بناتهم فهذا جائز إن تحقق الشرط، لافتًا: « فلو وهب الجدان فدانا من الأرض مثلًا لأحد احفادهم حال الحياة وكان هذا يقرب نصيبهم بعد الموت؛ فلا يستحقونه بوصية واجبة».
وتابع أنه في حال تنازلت الجدة عن ميراثها لابنها يكون للاحفاد وصية واجبة في هذه المسألة بحيث نحسب قيمة الثلث الذي كان للابن، ونحسب الوصية الواجبة للأحفاد، ونقارن بين الأمرين، فلو غطي الثلث الوصية؛ فلا شيء لهم بأن كان أكبر أو مساوي، ولو كان أقل يكمل لهم حتى يأخذون الوصية كاملة.
المستحقين للوصية الواجبة:
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الوصية الواجبة أجازها وحددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.
وأفاد «جمعة» خلال احد الدروس الدينية ، أن قانون الوصية الواجبة لا يخالف الشرعية البتة، بل بالعكس فهو مطابق للشريعة الإسلامية ومأخوذ من أقول العلماء والفقهاء، وإن لم يكن إجماع من الفقهاء إلا أن الحاكم أو القاضي له أن يختار من الآراء الفقهية ما يحقق المصلحة، هو وبذلك يرفع الخلاف، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، فأوجب القضاء الوصية لهؤلاء الأحفاد، ونظَّم أحكامها.
حكم عدم تنفيذ الوصية الواجبة:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحب:ه "ما حكم من لم ينفذ الوصية الواجبة؟".
رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ يأثم شرعًا ويعاقب في القانون؛ لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف.
وواصل «العجمي» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة؟ أن الديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة، مشيرًا إلى أن على من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ الإثم والمحاسبة في القانون.
هل يجب تنفيذ وصية المتوفي بالدفن في مكان معين؟
أشارت دار الإفتاء إلى أنه ينبغي أن يدفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك ارتكاب محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها.
وأبانت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟"، أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت.
ونقلت قول العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 143): "لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ".