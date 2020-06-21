أجهزة 2020 iMac تشبه iPad Pro ولن تحصل على خاصية Face ID.. فيديو

مع اقتراب مؤتمر مطورى آبل Apple السنوى WWDC ، والذى يعقد فى يوم 22 يونيو الجارى، والذى سيتم الإعلان فيه عن كل الإصدارات القادمة للشركة للعام الحالى 2020 ، بالإضافة إلى الإبداعات التى ستصدرها في العام القادم، تكثر التسريبات حول بعض المميزات التى ستلحق ببعض الإصدارات وأيضا تلك التى ستتخل آبل عن إتاحتها للعام الحالى.





وبحسب موقع WCCFtech فإن أكبر تغيير سيتم الإعلان عنه هو أن أجهزة كمبيوتر ماك للعام الحالى 2020 iMac ، لن تحصل على خاصية Face ID التى تقوم بالتعرف على الوجه لتأمين خصوصية المستخدمين.









وبسبب تفشي فيروس كورونا الذى عطل عمليات الإنتاج بشكل كبير في آبل ، وكذلك معظم شركات التكنولوجيا الأخرى، فإن الشركة لن تكون مستعدة للوضع الخاصية في iMac للعام الحالى.





وستتلقى أجهزة 2020 iMac تغييرات مستوحاة من أجهزة آيباد iPad Pro ، كما ستتخلص الشركة من خاصية Fusion Drive ، كما سيحتوي على حواف رفيعة من نوع Pro Display XDR .





ومن الأشياء التى ستحصل عليها أجهزة 2020 iMac أن الأجهزة ستصدر بشاشة من نوع Retina مثل الموجودة فى أجهزة 2020 iPad Pro وكذلك هواتف iPhone 11 .





وفي سياق آخر، كشفت تقارير أن شركة آبل تعمل على تطوير سماعة رأس مدمجة بتكنولوجيا الواقع المعزز AR مع تكنولوجيا الواقع الافتراضى VR، مع خطة لإطلاقها عام 2022، الأمر الذى سيحدث ثورة تكنولوجية في عالم الأجهزة الذكية.



