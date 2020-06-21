فستان أسود جرئ.. إطلالة مثيرة لـ ستيفانى صليبا على البحر

نشرت الفنانة ستيفانى صليبا صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "
وظهرت صليبا على البحر خلال قضاء إجازتها وهى ترتدى فستان أسود جرئ مكشوف الظهر والكتفين وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.
يذكر أن احدث أعمال ستيفاني صليبا مسلسل "الساحر" قصّة سلام كسيري، مُعالجة دراميّة وسيناريو وحوار لحازم سليمان وإخراج عامر فهد وإنتاج "آي سي ميديا برودكشن" و"غولدن لاين".
تدور أحداث المسلسل الذي عُرض على قناة "أبو ظبي" فى السباق الرمضانى حول مينا الذي يُجسّد شخصيّته عابد فهد، رجل ينتمي إلى طبقة شعبيّة مُتوسّطة تُدخله الصدفة إلى عالم الكبار، فيستغلّ بمُساعدة كارمن، التي تلعب دورها ستيفاني صليبا، جميع الفرص ويتحكّم بمُجتمع لا ينتمي إليه، ويُصبح سيّد اللعبة.