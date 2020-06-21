AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فستان أسود جرئ.. إطلالة مثيرة لـ ستيفانى صليبا على البحر

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:01 م
ستيفاني صليبا
ستيفاني صليبا
Advertisements
أسماء الحسيني
نشرت الفنانة ستيفانى صليبا صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " 


وظهرت صليبا على البحر خلال قضاء إجازتها وهى ترتدى فستان أسود جرئ مكشوف الظهر والكتفين وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.


يذكر أن احدث أعمال ستيفاني صليبا مسلسل "الساحر" قصّة سلام كسيري، مُعالجة دراميّة وسيناريو وحوار لحازم سليمان وإخراج عامر فهد وإنتاج "آي سي ميديا برودكشن" و"غولدن لاين".

تدور أحداث المسلسل الذي عُرض على قناة "أبو ظبي" فى السباق الرمضانى حول مينا الذي يُجسّد شخصيّته عابد فهد، رجل ينتمي إلى طبقة شعبيّة مُتوسّطة تُدخله الصدفة إلى عالم الكبار، فيستغلّ بمُساعدة كارمن، التي تلعب دورها ستيفاني صليبا، جميع الفرص ويتحكّم بمُجتمع لا ينتمي إليه، ويُصبح سيّد اللعبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ستيفاني صليبا تنشر صورة من كواليس مسلسلها الرمضاني "الساحر"

ستيفاني صليبا تنشر صورة جديدة من كواليس مسلسلها "الساحر"

ستيفاني صليبا تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

بـ شعر كيرلي.. ستيفاني صليبا بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بفستان أحمر.. ستيفاني صليبا تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بشعر كيرلي .. ستيفاني صليبا تبرز أنوثتها بإطلالة الكاوبوي

ترشيحاتنا

فستان أسود جرئ.. إطلالة مثيرة لـ ستيفانى صليبا على البحر

الأردن: أمن مصر من أمننا القومي ونرفض التدخل التركي في ليبيا

بعد العزل المنزلي.. حكم بمنطقة القاهرة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

دعواتكم.. الإعلامي نشأت الديهي يعلن خضوعه للعزل المنزلي الصحي

وقوع إصابات كثيرة.. مليشيات تدعمها إثيوبيا تشن هجومًا على الجيش السوداني

فى عيد الأب.. ريهام أيمن تنشر صور زوجها شريف رمزى بصحبة أولادهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن مريهان حسين وريا أبي راشد .. شاهد نجمات استوحين إطلالاتهن من سعاد حسني

في اليوم العالمي للأب 2020.. تعرف على تأثيره الإيجابي في حياة أبنائه

دنجوان السينما المصرية.. تعرف على سعر أول سيارة اقتناها أحمد رمزي