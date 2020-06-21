فستان أسود جرئ.. إطلالة مثيرة لـ ستيفانى صليبا على البحر

نشرت الفنانة ستيفانى صليبا صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "









وظهرت صليبا على البحر خلال قضاء إجازتها وهى ترتدى فستان أسود جرئ مكشوف الظهر والكتفين وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.









يذكر أن احدث أعمال ستيفاني صليبا مسلسل "الساحر" قصّة سلام كسيري، مُعالجة دراميّة وسيناريو وحوار لحازم سليمان وإخراج عامر فهد وإنتاج "آي سي ميديا برودكشن" و"غولدن لاين".



