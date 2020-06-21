استعدادا لعودة الدوري.. سلبية المسحة الأولى للعاملين بنادي بيراميدز

وخضع أمس جميع أفراد النادي لاختبار المسحة الأولى قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم ٢٥ يوليو المقبل.



