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رياضة

استعدادا لعودة الدوري.. سلبية المسحة الأولى للعاملين بنادي بيراميدز

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:34 م
لاعبي فريق بيراميدز
لاعبي فريق بيراميدز بعد فحص كورونا
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حسن العمدة
كشف الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن نتيجة المسحة الأولى التي أجراها جميع أعضاء الفريق والنادي كانت سلبية بالكامل، ولا توجد حالات لفيروس كورونا على الإطلاق.

شدد هاني سعيد على أن جميع أفراد النادي سواء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك العمال وكل من له علاقة بفريق الكرة وتدريباته اليومية، خضع للمسحة الأولى بالأمس، تحت إشراف أفضل المعامل التي تعاقد معها النادي، وأظهرت النتائج سلبيتها تماما.

وأضاف المدير الرياضي أن الفريق وجميع أعضاء النادي سيجرون كذلك المسحة الثانية طبقا للبروتوكول الذي حددته اللجنة الطبية بـ اتحاد الكرة لجميع الأندية، يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي بالدفاع الجوي، على أن يستأنف فريق الكرة تدريباته مرة أخرى بداية من الخميس في ضوء نتيجة المسحة الثانية.

وخضع أمس جميع أفراد النادي لاختبار المسحة الأولى قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم ٢٥ يوليو المقبل.

وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.
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