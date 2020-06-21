AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فشلوا في الغش.. طارق شوقي: فصل طلبة ثانوية عامة بكفر الشيخ بسبب تكسير الفصول ..فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:28 م
طارق شوقى
طارق شوقى
Advertisements
أسامة علي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ قاموا اليوم بأعمال شغب في الفصول.


وأضاف وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية مع فضائية "دى إم سى"، أن الطلبة لم يستطيعوا الغش؛ فقاموا بتكسير محتوايات الفصول، وسيتم فصلهم جميعًا.


وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك بعض الظواهر التى تواجهها وزارة التربية والتعليم منها جزء تعليمى والآخر تربوي، مضيفا أن كورونا ليست المشكلة الوحيدة، بل هناك مشاكل موروثة، وتم تسليط الضوء عليها لحلها.


وتابع وزير التربية والتعليم "أولياء الأمور نازلين أمام اللجان يعدوا بعض ويعدوا الأولاد"، متعجبًا "هل المطلوب مننا إن الشرطة تنزل ترش غاز مسيل للدموع! لو عملنا كده هيتقال إننا مش كويسين".


وأكد وزير التربية والتعليم، أن هذا العام سيكون آخر جولة للثانوية العامة بعيوبها، لافتا إلى أن دفعة السنة القادمة ستجرى الامتحان إلكترونيا بشكل مختلف تمامًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم لمن يشتري البحث لابنه: عيب.. أنت كدة بتعلمه إن الغش حلال

عميدة كلية الدراسات العليا توجه رسالة لطلاب الثانوية بشأن الاكتفاء بامتحان قدرات للثانوية

التعليم تستعين بالمدارس الفنية لزيادة عدد لجان الثانوية العامة وتقليل عدد الممتحنين في كل لجنة

التعليم تستعد لـ إعلان تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

نمر بظروف معقدة.. وزير التعليم: ضميرنا مرتاح علشان عملنا الواجب

ترشيحاتنا

الموجة الثانية.. الصحة العالمية تحذر من مرحلة خطيرة حول كورونا.. فيديو

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يطالب بدعم مصري مباشر للجيش الليبي للقضاء على فوضى الميليشيات

نادي الزمالك يفاوض بيراميدز لضم هذا اللاعب

فى وسط البحر .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة بصحبة أبو هشيمة

ضبط 6 حالات غش إلكتروني اليوم .. طارق شوقي: إجراءات صارمة للتعامل مع أولياء الأمور أمام المدارس من الخميس المقبل .. فيديو

AdvertisementS

مصادر: الحكومة تدرس تخفيف حظر التجول أول يوليو

البنك المركزي يقرر مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات والمصروفات

اللهم اجعل الحزن سهلا.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي على فقدانها الوعي

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

غلق شارع الأهرام لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية وطرق بديلة

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

بعد تحذير السيسي من تجاوز الخط الأحمر.. تركيا: نتفهم مخاوف مصر المشروعة بشأن ليبيا

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

سد منيع.. قائد القوات المسلحة الليبية للرئيس السيسي: تحيا مصر

بعد تداول صور الغش الجماعي اليوم .. التعليم : إجراء قاس ضد الطلاب ورئيس اللجنة والملاحظين

اجتماع طارئ لـ آبي أحمد ورئيس أركان الجيش لإعداد إستراتيجية جديدة للدفاع

الموجة الثانية.. الصحة العالمية تحذر من مرحلة خطيرة حول كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يوم الأب العالمي .. إطلالات الفنانات برفقة الآباء بين الجرأة والاحتشام

أبرزهن مريهان حسين وريا أبي راشد .. شاهد نجمات استوحين إطلالاتهن من سعاد حسني

في اليوم العالمي للأب 2020.. تعرف على تأثيره الإيجابي في حياة أبنائه