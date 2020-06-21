فشلوا في الغش.. طارق شوقي: فصل طلبة ثانوية عامة بكفر الشيخ بسبب تكسير الفصول ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ قاموا اليوم بأعمال شغب في الفصول.





وأضاف وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية مع فضائية "دى إم سى"، أن الطلبة لم يستطيعوا الغش؛ فقاموا بتكسير محتوايات الفصول، وسيتم فصلهم جميعًا.





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك بعض الظواهر التى تواجهها وزارة التربية والتعليم منها جزء تعليمى والآخر تربوي، مضيفا أن كورونا ليست المشكلة الوحيدة، بل هناك مشاكل موروثة، وتم تسليط الضوء عليها لحلها.





وتابع وزير التربية والتعليم "أولياء الأمور نازلين أمام اللجان يعدوا بعض ويعدوا الأولاد"، متعجبًا "هل المطلوب مننا إن الشرطة تنزل ترش غاز مسيل للدموع! لو عملنا كده هيتقال إننا مش كويسين".





وأكد وزير التربية والتعليم، أن هذا العام سيكون آخر جولة للثانوية العامة بعيوبها، لافتا إلى أن دفعة السنة القادمة ستجرى الامتحان إلكترونيا بشكل مختلف تمامًا.