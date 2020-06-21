AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أفضل طريقة للتخلص من علامات الشيخوخة

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نفعل الكثير من الأشياء باسم الجمال وتظهر أولى علامات الشيخوخة بالقرب من أعيننا. تعتبر كريمات تحت العين مهمة لأن الجلد المحيط بأعيننا يكون رقيقًا مقارنةً بالجلد الموجود في أجزاء أخرى من الجسم. كما أنها حساسة وحساسة. وبالتالي ، فإن كريم العين المستخدم قبل ظهور علامات الشيخوخة أو ببساطة بعد الاستيقاظ بعيون منتفخة يساعد بالتأكيد الكثير. إذا كنت تتطلع إلى دمج واحد في نظام العناية بالبشرة الخاص بك ولا يمكنك الحصول على يديك في ذلك ، فجرب هذا .


في وعاء صغير ، خذ ملعقة صغيرة من جل الصبار وأضف كبسولة فيتامين إي (وهي متاحة بسهولة في أي كيميائي). امزجه معًا وأضف بضع قطرات من زيت جوز الهند مع ماء الورد. يمكنك إضافة الزيت العطري المفضل لديك مثل اللافندر أو البابونج أو زيت شجرة الشاي أيضًا.

اخلطه جيدًا واصنع دفعة صغيرة. انقلها إلى وعاء وقم بتخزينها في الثلاجة للحصول على تأثير التبريد في كل مرة تقوم بتطبيقها. سيساعد ذلك في الحفاظ على الانتفاخ.

في كل مرة تجرف فيها الجل ، تأكد من وضعه في حركات دائرية تركز على عينيك وعينيك وعظم الحاجب بضغط ناعم حتى يتم امتصاصه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيل سريعة تخلصك من فراغات الشعر

نتائجها مذهلة.. ماسكات وزيوت للعناية بجمالك في شهر رمضان

7 استخدامات لـ زيت اللافندر.. يحل العديد من مشاكل الشعر والبشرة

علاج منزلي للحروق الخفيفة .. 4 حيل لتجنب الشمس الحارقة

نوع رخيص من الزيوت يخلصك من حروق الوجه

مش هتسيب أثر.. 5 علاجات منزلية لإزالة علامات الحروق من الجسم

ترشيحاتنا

بعد فقدانها الوعي .. رجاء الجداوي تتصدر تريند تويتر

آخرها قصف معسكر الجيش السوداني.. اعتداءات متكررة من إثيوبيا على أراضي السودان

انتى قوية ارجعى لجمهورك.. بوسى شلبى توجه رسالة مؤثرة لرجاء الجداوي

إصابة خفيفة لجندي واحد.. الجيش السوداني يكشف تفاصيل تعرضه لهجوم من مليشيات إثيوبية بمعسكر الأنفال

مصادر: الحكومة تدرس تخفيف حظر التجول أول يوليو

منى إش إش بعد إصابتها بـ كورونا: الفيروس تسبب فى لزوجة بالدم تسبب جلطات..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يوم الأب العالمي .. إطلالات الفنانات برفقة الآباء بين الجرأة والاحتشام

أبرزهن مريهان حسين وريا أبي راشد .. شاهد نجمات استوحين إطلالاتهن من سعاد حسني

في اليوم العالمي للأب 2020.. تعرف على تأثيره الإيجابي في حياة أبنائه