أفضل طريقة للتخلص من علامات الشيخوخة

نفعل الكثير من الأشياء باسم الجمال و تظهر أولى علامات الشيخوخة بالقرب من أعيننا. تعتبر كريمات تحت العين مهمة لأن الجلد المحيط بأعيننا يكون رقيقًا مقارنةً بالجلد الموجود في أجزاء أخرى من الجسم. كما أنها حساسة وحساسة. وبالتالي ، فإن كريم العين المستخدم قبل ظهور علامات الشيخوخة أو ببساطة بعد الاستيقاظ بعيون منتفخة يساعد بالتأكيد الكثير. إذا كنت تتطلع إلى دمج واحد في نظام العناية بالبشرة الخاص بك ولا يمكنك الحصول على يديك في ذلك ، فجرب هذا .









في وعاء صغير ، خذ ملعقة صغيرة من جل الصبار وأضف كبسولة فيتامين إي (وهي متاحة بسهولة في أي كيميائي). امزجه معًا وأضف بضع قطرات من زيت جوز الهند مع ماء الورد. يمكنك إضافة الزيت العطري المفضل لديك مثل اللافندر أو البابونج أو زيت شجرة الشاي أيضًا.





اخلطه جيدًا واصنع دفعة صغيرة. انقلها إلى وعاء وقم بتخزينها في الثلاجة للحصول على تأثير التبريد في كل مرة تقوم بتطبيقها. سيساعد ذلك في الحفاظ على الانتفاخ.



