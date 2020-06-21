أتلانتا يتقدم على ساسولو بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول .. فيديو

تمكن فريق اتلانتا من التقدم على منافسه ساسولو، بثلاثة أهداف دون رد في شوط المباراة الأول التي تقام بينهما على ملعب جيويس ضمن منافسات الجولة ال 25من بطولة الدوري الإيطالي.





المباراة تعتبر من طرف واحد، تملك اتلانتا زمام الأمور منذ انطلاق الصافرة، وهو منظم صفوفه بشكل مميز جعلته يفتتح التسجيل مبكراََ.





سجل بيرات ديميستي الهدف الأول في الدقيقة 16 من عمر المباراة،ثم أضاف دوفان زاباتا الهدف الثاني في الدقيقة 31 من عمر المباراة.





وفي الدقيقة 37 سجل مهدي بوربيعة لاعب فريق ساسولو هدف في مرماه ليجعل اتلانتا يتقدم بثلاثة أهداف دون رد.



