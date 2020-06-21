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عمليات رصد وتتبع..محلل سياسى عراقى: الجيش يلاحق خلايا داعش بصحراء الأنبار..فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:10 م
الجيش العراقى
الجيش العراقى
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أسامة علي

كشف  باسل الكاظمي المحلل السياسي المقيم فى بغداد، تفاصيل قيام الجيش العراقى ملاحقة فلول جماعة داعش الارهابية فى الانبار بالعراق.

وقال الكاظمي خلال مداخلة مع فضائية "اكسترا نيوز"، أنه الجيش العراقى يقوم بسلسلة عمليات لملاحقة جماعة داعش يسبقها عمليات رصد وتتبع.

وأكد باسل الكاظمي، وجود العديد من الخلايا النائمة التابعة لجماعات داعش فى صحراء الانبار ويتم القضاء عليها.

 

وأكد المحلل السياسى، أنه ترك الخلايا النائمة دون القضاء عليها يجعلها تزداد داخل مدينة الأنبار.

 

وأشار باسل الكاظمي، أن استمرار العملية مرتبط بعدد خلايا داعش النائمة.

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