أول يوليو.. برلمانى: مصر تستقبل فوجا سياحيا كبيرا بالغردقة وشرم الشيخ

وأكد عضو مجلس النواب، أن مدينة الغردقة وشرم الشيخ تستقبل أول يوليو أفواج سياحية، بعد أن قامت الدولة بتقديم حوافز كثيرة للسائحين منها اعفاءات تاشيرة الدخول وتامين صحى للسائح سارى المفعول وغيرها.

أتى ذلك بعد أن قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه قام بزيارة شرم الشيخ والغردقة ومطار الغردقة، بالإضافة إلى التعرف على ضوابط وزارة الطيران وتمت زيارة الفنادق للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف خالد العناني في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " تفقدنا منتجع كليوباترا وأنا مطمئن لأن كل الأماكن التي زرتها هي أكثر أمنًا وبها ظروف صحية مناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا".



