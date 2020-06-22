أول يوليو.. برلمانى: مصر تستقبل فوجا سياحيا كبيرا بالغردقة وشرم الشيخ

أشاد سمير البطيخى عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في اعتماد برنامج تحفيزى لتشجيع السياحة
الفترة الجارية عن طريق إعفاء مواطني العالم من التأشيرة السياحية إلى مصر.
وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن جميع دول العالم تقوم بإطلاق مبادرات تحفيزية لجذب السائحين بعد ظهور فيروس كورونا فى البلاد وتوقف حركة الطيران والسياحة ومن أبرز الدول التى تقوم بفتح الطيران إيطاليا وألمانيا وغيرها، مؤكدًا أن مصر سوف تفتح المطارات من الشهر المقبل لتعود الحياة كالسابق ولكن بإجراءات احترازية ووقائية لمنع وجود اصابات من فيروس كورونا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مدينة الغردقة وشرم الشيخ تستقبلأول يوليو أفواج سياحية، بعد أن قامت الدولة بتقديم حوافز كثيرة للسائحين منها اعفاءات تاشيرة الدخول وتامين صحى للسائح سارى المفعول وغيرها.
أتى ذلك بعد أن قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه قام بزيارة شرم الشيخ والغردقة ومطار الغردقة، بالإضافة إلى التعرف على ضوابط وزارة الطيران وتمت زيارة الفنادق للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف خالد العناني في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تفقدنا منتجع كليوباترا وأنا مطمئن لأن كل الأماكن التي زرتها هي أكثر أمنًا وبها ظروف صحية مناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا".
وتابع خالد العناني: "مستعدون لإعادة السياحة الخارجية إلى مصر من أول يوليو في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح".
وأكمل خالد العناني: "لدينا أكثر من 1200 فندق في مصر وما حصل على تراخيص العمل حوالي 30 % بحوالي 350 فندقًا 20 % منها في شرم الشيخ بـ 69 فندقًا".
ولفت خالد العناني: "تم اعتماد برامج تحفيز غير مسبوقة وتم إعفاء التأشيرة السياحية لكل مواطني العالم حتى 31 أكتوبر".