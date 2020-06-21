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فن

محمد جمعة ينشر صورة جديدة بصحبة خالد النبوى

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:15 م
خالد النبوى و محمد
خالد النبوى و محمد جمعة
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محمد بدران _ أسماء الحسيني

شارك الفنان محمد جمعة جمهوره على انستجرام صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل ممالك النار.

وظهر محمد جمعة بصحبة الفنان خالد النبوي خلال تصوير مسلسل ممالك وعلق قائلًا "خالد النبوي فنان عظيم وصديق اعتز جدا بصداقته الصوره اثناء تصوير #ممالك_النار"


يشار إلى أن مسلسل "ممالك النار" تم عرضه مؤخرًا ويدور حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باى"، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر.

"ممالك النار" باكورة إنتاج شركة "جينوميديا"، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.

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