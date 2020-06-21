مفتي الجمهورية: علينا الوقوف خلف الوطن وقيادته في هذه المرحلة الفارقة.. فيديو

ناشد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، شعب مصر، الوقوف في الصف الأول حمايةً للوطن ودفاعًا عنه، موضحا أن الوقوف بكل ثبات خلف القيادة الوطنية واجب شرعي لا خلاف عليه.









وقال مفتي الجمهورية، في كلمة وجهها للشعب المصري، إنه من واجبات هذه المرحلة ألا ننجر خلف الشائعات، لافتا إلى أن لدينا جيشا رشيدا لم ولن يعتدي لكنه قادر على ردع كل يد آثمة تهددنا.





اقرأ أيضا مفتي الجمهورية: من يعمل على شق الصف أو إضعاف الجبهة الوطنية خائن لدينه ووطنه





وتابع مفتي الجمهورية "علينا الوقوف خلف مؤسسات الوطن وقيادته في هذه المرحلة الفارقة، منوها إلى أن مصر وقواتها المسلحة قادرة على ردع كل من يهدد أمنها واستقرارها".