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فن

نبيل الحلفاوي عن هدى سلطان: ظلمتها السينما وأنصفتها الدراما

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:51 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، بموهبة الفنانة الراحله هدى سلطان.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر "تويتر" قائلا: "‏ظلمتها السينما وأنصفتها الدراما التليفزيونية.. موهبتها الكبيرة لم يتضح حجمها الحقيقي إلا مع كتاب الشاشة الصغيرة. ‎#هدي_سلطان".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎فعلا رحمة الله عليها كل ادورها في التليفزيون مؤثرة ربنا يرحمها خصوصا مسلسل الوتد ودورها في زيزينيا" و" ‏‎‎الله يرحمها" و" ‏‎رحمة الله عليها استاذة بمعنى الكلمة ".

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وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

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