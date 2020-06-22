نبيل الحلفاوي عن هدى سلطان: ظلمتها السينما وأنصفتها الدراما

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، بموهبة الفنانة الراحله هدى سلطان.



وغرد نبيل الحلفاوي عبر "تويتر" قائلا: "‏ظلمتها السينما وأنصفتها الدراما التليفزيونية.. موهبتها الكبيرة لم يتضح حجمها الحقيقي إلا مع كتاب الشاشة الصغيرة. ‎#هدي_سلطان".



وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎فعلا رحمة الله عليها كل ادورها في التليفزيون مؤثرة ربنا يرحمها خصوصا مسلسل الوتد ودورها في زيزينيا" و" ‏‎‎الله يرحمها" و" ‏‎رحمة الله عليها استاذة بمعنى الكلمة ".

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