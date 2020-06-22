نبيل الحلفاوي عن هدى سلطان: ظلمتها السينما وأنصفتها الدراما

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، بموهبة الفنانة الراحله هدى سلطان.
وغرد نبيل الحلفاوي عبر "تويتر" قائلا: "ظلمتها السينما وأنصفتها الدراما التليفزيونية.. موهبتها الكبيرة لم يتضح حجمها الحقيقي إلا مع كتاب الشاشة الصغيرة. #هدي_سلطان".
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "فعلا رحمة الله عليها كل ادورها في التليفزيون مؤثرة ربنا يرحمها خصوصا مسلسل الوتد ودورها في زيزينيا" و" الله يرحمها" و" رحمة الله عليها استاذة بمعنى الكلمة ".
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وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.