AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كنت خايف مشتغلش تاني.. مصطفى درويش يعلن شفاءه من فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:35 ص
مصطفى درويش
مصطفى درويش
Advertisements
آيه عاطف
أعلن الفنان مصطفى درويش، شفاءه من فيروس كورونا، وإستعداده للتبرع بالبلازمة للمصابين، وذلك من خلال ظهوره في فيديو عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك".

قال مصطفى درويش :"الناس لازم تحافظ على الفيتامين وتخلي بالها من حرارتها  .. وتاني حاجة العامل النفسي .. الناس بتقلق من الفيروس .. انا قبل ما اكتب اني عندي كورونا كنت خايف .. خايف من رد الفعل انا كان ممكن مشتغلش .. بس قولت حرام اني اشيل ذنب حد مات وقولت هكتب واللي يحصل يحصل".

إقرأ أيضًا:

وتابع قائلًا :"لاقيت دعم من كل حته وكل الناس بتبعتلي .. لاقيت بيتر ميمي باعتلي مسدج بيقولي يالا عشان انت معايا في الجزء التاني من الأختيار لاقيت ناس بتحبني .. وناس كتير".

بينما إختتم حديثه قائلًا :"انا همشي في اجراءات اني اروح اتبرع بالبلازما بتاعتي ولازم كلنا نتبرع بيها .. عيب ان ربنا يكرم حد ويشفيه وميقولهوش شكرا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خايفين نتفرج على الحلقات الجاية.. رامز أمير يشوق متابعي مسلسل الاختيار

عشان يطلعوا كدا.. مصطفى درويش: كنت راسم شخصية فتحي وعزت في دماغي.. فيديو

متعافى من كورونا: والدي مات بسببي وسأتبرع بالبلازما حتى لا يعيش أحد ما عشته

رفضوا يبيعوها بـ 20 ألف.. حكايات متبرعين بلازما الدم مع كورونا

متعافى من كورونا: من يطلبون مقابلا ماديا عن بلازما الدم "ميعرفوش ربنا"

مصطفى درويش آخرهم.. كورونا يهاجم 7 نجوم في شهر

ترشيحاتنا

تحديد هوية الطالب المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية

إعلان الحظر الجوي على منطقة سرت وما حولها.. اللواء سمير فرج يوضح.. فيديو

عبد الحفيظ: علاقة عاشور بالفريق انتهت

بسبب التجمعات أمام اللجان .. طارق شوقى: طالما المناشدات منفعتش يبقي محتاجين تحرك أقوى

إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل ورد صادم من أحد متابعيها

خلى بالك شارع الهرم هيتقفل النهاردة.. تعرف على الطرق البديلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها البيض والسلمون.. 13 طعاما للمرأة الحامل

بحجة العلاج.. دجالة تقتل طفلًا صغيرًا بإدخال وجهه في مياه حارقة

بفستان أحمر ناري.. آية عبد الله تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة