كيف تطفئ أنوار مؤشر الأعطال في السيارة؟

يتم إضاءة علامة ومؤشر محرك الشيفت عندما يكتشف الكمبيوتر الخاص بسيارتك وجود مشكلة داخل مجموعة نقل الحركة.



والكثير من قائدي السيارات يجهل سبب إضاءة هذه العلامة مما يجعل المشكلة اسوأ ويؤدي إلى تلف وإصلاح مكلف كما يمكن لقائدي السيارات تجنب جميع المتاعب عن طريق معرفة كيفية إعادة تعيين CheckEngine Light وذلك عن طريق استعمال أداة استخدم أداة المسح الضوئي "OBD-IIأو موصل التشخيص على اللوحة "والذى تستخدمه بشكل عام منافذ الاصلاح او الخدمة المعتمدة لموديلات سيارتك.



كما توجد طريقة أخرى سهلة وهي عن طريق وضع المفتاح في مكان التشغيل وإياقفه 3 مرات متتالية مع وجود توقف لمدة ثانية في كل خطوة.



ويمكن لقائد السيارة أيضا فصل كبلات بطارية السيارة بواسطة استخدام مفتاح ربط لإزالة الكابلات الموجبة والسالبة ويعتبر هذا الإجراء يساعد على تصريف أي كهرباء من مكثف سيارتك وهناك طريقة أخرى هي فصل الكابلات واستنزاف البطارية المتبقية وكل ماعليك القيام به هو انتظار لمدة 15 دقيقة وإعادة تركيب كابلات بطارية السيارة.





