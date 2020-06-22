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منوعات

مفيش فايدة.. الصين مستمرة في ذبح الكلاب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مازالت الكلاب يتم ذبحها وبيع لحومها في الأسواق في يولين، جنوب الصين ، على الرغم من قيام الحكومة المركزية بإعادة تصنيفها على أنها رفقاء، وليس مواشي.

وحذرت منظمة غير حكومية من أن استمرار تجارة لحوم الكلاب يمكن أن يشكل مخاطر على الصحة العامة في شكل أمراض جديدة، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز". 

وقال الدكتور "بيتر لي" اخصائي السياسة الصينية في جمعية الرفق بالحيوان الدولية ، لشبكة سكاي نيوز: "نحن نتفهم أن الأوبئة سببها تركيز كبير من الحيوانات من أنواع مختلفة،وخاصًة حيوانات تعاني من ضعف في جهاز المناعة".

'الكثير من الكلاب مثل هذه الحيوانات ، ولها مشاكل نفسية وجسدية كبيرة، لحم الكلاب هو أرض خصبة محتملة لانتشار الوباء."


قدر الناشطون الصينيون الذين زاروا يولين أنه يتم بيع 400 جثة كلب و 200 جثة قطط كل يوم هذا الأسبوع ، قبل مهرجان لحم الكلاب السنوي الذي يقام منذ عام 2010 على الأقل.

وأظهرت لقطات مؤلمة أكشاكًا معلقة بجثث الكلاب، حيث يتم الاحتفاظ بالكلاب على قيد الحياة في قفص ضيق بجانب طاولة التي يتم عليها الذبح. 
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