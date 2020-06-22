كريم عفيفي ينعي أوس أوس في وفاة نجله

نعى الفنان كريم عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وفاة ابن صديقة الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس.

وكتب كريم عفيفي عبر حسابه بـ إنستجرام قائلا "‏لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمة ويصبر اهلو على محمد اسامة (ابن اوس اوس )فى زمة الله اللهم اجعلة شفيعا لاهلة يوم القيامة يارب العالمين".

وتوفي ابن الفنان أوس أوس، الرضيع بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

جاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

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