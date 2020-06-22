تحذير سعودي من كارثة في البحر الأحمر بسبب الحوثيين

حذرت هيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، اليوم، من وقوع كارثة بيئية، بسبب تسرب نفطي من ناقلة شمال ميناء الحديدة اليمني.





وقالت الهيئة إن ميليشيات الحوثي في اليمن، تمنع الجهات المختصة وفرق الأمم المتحدة من معاينة وصيانة أنظمة التشغيل، لإنقاذ الموقف.





ومن ناحية أخرى، أعلنت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، سيطرتها على معسكر للقوات الخاصة التابعة للحكومة الشرعیة في حدیبو عاصمة محافظة أرخبیل سقطرى، لتكتمل بذلك السيطرة الكاملة على الجزیرة.





وكان مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، كتب تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أعلن عبرها سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على إدارة أمن محافظة أرخبيل سقطرى، جنوبي البلاد، عقب مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني.





ولفت الرحبي إلى أن قوات المجلس الانتقالي اقتحمت إدارة أمن محافظة سقطرى في مدخل حديبو,



