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أخبار البلد

عبر متن 44 رحلة استثنائية.. 1537 راكبا أجنبيا يغادرون القاهرة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:20 ص
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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نورهان خفاجي
تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين ، 44 رحلة سفر إستثنائية إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية على متنها 1537‪ راكبا عالقا بمصر من جنسيات مختلفة، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية في مارس الماضى بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

ويصل إجمالي عدد رحلات الطيران، التي يشغلها مطار القاهرة الدولي، اليوم، 84 رحلة إستثنائية على مدار اليوم ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع ، تقل على متنها 6416 راكبا من العالقين سواء بمصر أو بالخارج. 


وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
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