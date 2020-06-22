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برلمان

برلمانية: تجاهل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة للإجراءات الوقائية يعزز فرص الإصابة بكورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:37 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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فريدة محمد
طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالالتزام بالتعليمات الوقائية وعدم التواجد مع ابنائهم أمام المدارس منها للتزاحم وزيادة فرص انتقال العدوى بين الطلاب مما يشكل خطورة بالغة عليهم.

وأكدت عطوة، في بيان لها، أن مخالفة الالتزام بالإجراءات الوقائية سواء من حيث منع التجمعات، أو عدم الحفاظ على المسافات الآمنة، سيهدر كل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتأمين الطلاب أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.


وطالبت عطوة، الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات وعدم الوقوف مع ذويهم قبل أو بعد الامتحان والعودة مباشرة إلى المنزل.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة أمس الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا، والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق"، والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
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