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أخبار العالم

إندبندنت: جونسون يكشف غدا خطة المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيكشف غدا /الثلاثاء/، عن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا، كما سيعلن عما خلصت إليه مراجعة قواعد التباعد الاجتماعي لمسافة مترين.

وكان جونسون قد صرح أمس، بأنه يلتزم بصرامة بخريطة الطريق التي وضعها في خطاب وجهه لشعبه في شهر مايو الماضي مع توقع إعادة فتح قطاع الضيافة بما في ذلك المطاعم اعتبارا من 4 يوليو المقبل.

وأضافت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم /الإثنين/ - أن جونسون من المقرر أن يجتمع اليوم مع كبار وزراء الحكومة حيث سيستمعون إلى توصيات الخبراء حيال قواعد التباعد الاجتماعي التي ينبغي اتباعها والتخفيف المخطط للإغلاق.

وأوضحت "اندبندنت" أنه من المقرر عقد اجتماع استشاري أوسع نطاقا لمجلس الوزراء في وقت لاحق، وسيحدد جونسون موقف الحكومة أمام أعضاء البرلمان في مجلس العموم، ومن المتوقع أن يتم تخفيف قاعدة الابتعاد لمسافة مترين لتصبح الإبقاء على مسافة متر واحد فقط وذلك وسط انتشار مخاوف تتعلق بقطاع الضيافة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن "السبب في أننا تمكنا من المضي قدمًا هذا الأسبوع هو أن الغالبية العظمى من الناس قد اتخذت خطوات لاحتواء الفيروس، وكلما انفتحنا، كلما ازدادت أهمية اتباع الجميع لقواعد التباعد الاجتماعي".

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