بعد وفاة ابنه الرضيع.. نجوم الفن لـ أوس أوس: قلبنا معاك يا حبيبنا





وسبب الوفاة سقوط الطفل الرضيع في المنزل ، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.





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ووجه عدد من النجوم التعازى للفنان اوس اوس بعد رحيل ابنه حيث قال محمد إمام : " قلبي معاك يا حبيبي .. حزن مابعده حزن .. ربنا يصبرك انت و مراتك .. البقاء لله #علي محمد اسامة .. "فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".





بينما قالت ايتن عامر : "من فضلكوا ادعوا ربنا يصبر قلب اوس اوس و رويدا على فراق ابنهم الصغير ( على محمد اسامة ) و يعوضهم خير .. ربنا يصبركوا و يربط على قلوبكم و يجعله شفيع ليكم يوم القيامة".





واما الفنانة شيماء سيف فتقول : "البقاء لله فى وفاة الطفل على محمد اسامة عمره ٣ شهور ربنا يرحمه ويصبر قلب اهله ويجعله شفيع ليكم ياررررب دعواتكم ليهم ربنا يصبر قلبهم".





وكتبت ويزو عبر حسابها على انستجرام قائلة : "بكل الحزن والأسى أتقدم بخالص العزاء لصديقي وأخي محمد أسامة لوفاة نجله الصغير علي وادعو الله أن يلهمه هو وزوجته الصبر والسلوان وان يكون شفيعهما في الجنة ان شاء الله"





أما حمدى الميرغنى فقال : "في جنة الخُلد إن شاءالله علي محمد أسامة .. ربنا يصبرك ياخويا أنت ورويدا"





وكتب كريم عبر حسابه على انستجرام قائلا : "لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمة ويصبر اهلو على محمد اسامة (ابن اوس اوس )فى زمة الله اللهم اجعلة شفيعا لاهلة يوم القيامة يارب العالمين".





بينما قالت ساندى : "لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله يا أوس أوس ربنا يصبرك".