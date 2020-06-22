AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بداية من اليوم..الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة..فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:21 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للارصاد الجوية، ، إن فصل الصيف بدأ جغرافيًا يوم أمس الأحد، لافتًا إلى أن البلاد تشهد موجة ارتفاع بدرجات حرارة ونسب الرطوبة بدءا من الساعات الأولى من فجر اليوم..

وأضاف  محمود شاهين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحنا مصرى" المذاع على الفضائية الاولى، أن درجة الحرارة وصلت إلى 40 درجة فى القاهرة والتى تعد اعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أن موجة الحرارة الشديدة التى بدأت يوم الأحد تعود لمنخفض شرق ليبيا / الهند الموسمى، مشيرأ إلى أن هذا الوضع مؤقت وستعاود درجات الحرارة انخفاضها بدءا من اليوم الاثنين.
.

وتابع أن الارتفاع كان مؤقتًا وبداية من اليوم ستشهد درجات الحرارة انخفاض ملحوظ، موضحًا أن  الكتلة الهوائية القادمة من البحر المتوسط تكون محملة بالأتربة والهواء الساخن مما يجعلنا نشعر بارتفاع نسب الرطوب.

وأوضح أن الطقس يشهد هدوء فى سرعات الرياح واضطراب الملاحة البحرية فى خليج السويس والبحر الأحمر.

ونصح الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية بتوخى الحذر من التعرض لأشعة الشمس فى فترة الظهيرة خاصة فى ظل الموجة الحارة التى  ضربت البلاد اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس أول أسبوع في رمضان.. عاصفة ترابية على البلاد لمدة 24 ساعة.. وانخفاض مفاجئ في الحرارة يستمر يومين.. وباقي الأسبوع الأحوال متغيرة.. وهذه نصائح هيئة الأرصاد لـ المواطنين

مع انخفاض فى درجة الحرارة..الأرصاد: العاصفة الترابية تنتهي غدا

تتخطى 42 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة عنيفة تضرب البلاد.. فيديو

موجة حارة هى الأعلى على مستوى العالم.. الأرصاد تكشف الحقيقة

تسجل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة الأسبوع المقبل.. فيديو

لمدة يوم.. الأرصاد تحذر من طقس غد الاثنين.. فيديو

ترشيحاتنا

نقل الفنان الكويتي أحمد جوهر إلى العناية المركزة

أواخر يوليو.. الكشف عن النتائج الأولية للتجارب السريرية للقاح كورونا

40 درجة على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

بجمبسوت وبدون مكياج.. شاهد إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها

التعليم: اجتماع مع واضعي امتحان عربي الثانوية العامة اليوم وتعليمات بالمرونة في التصحيح

تقهر كورونا مرة أخرى..الصين تنجح فى محاصرة الموجة الثانية من الوباء

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.. وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

بعد ارتدائها كاش مايوه.. تعرف على زيجات رانيا يوسف ورأيها فى أزواجها

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤكد الشبه الكبير بينها وبين جدتها الأميرة ديانا.. أحدث لقطة لـ شارلوت ابنة كيت ميدلتون

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

بعد صورتها بـ كاش مايوه .. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد