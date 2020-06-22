بداية من اليوم..الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للارصاد الجوية، ، إن فصل الصيف بدأ جغرافيًا يوم أمس الأحد، لافتًا إلى أن البلاد تشهد موجة ارتفاع بدرجات حرارة ونسب الرطوبة بدءا من الساعات الأولى من فجر اليوم..





وأضاف محمود شاهين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحنا مصرى" المذاع على الفضائية الاولى، أن درجة الحرارة وصلت إلى 40 درجة فى القاهرة والتى تعد اعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أن موجة الحرارة الشديدة التى بدأت يوم الأحد تعود لمنخفض شرق ليبيا / الهند الموسمى، مشيرأ إلى أن هذا الوضع مؤقت وستعاود درجات الحرارة انخفاضها بدءا من اليوم الاثنين.

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وتابع أن الارتفاع كان مؤقتًا وبداية من اليوم ستشهد درجات الحرارة انخفاض ملحوظ، موضحًا أن الكتلة الهوائية القادمة من البحر المتوسط تكون محملة بالأتربة والهواء الساخن مما يجعلنا نشعر بارتفاع نسب الرطوب.





وأوضح أن الطقس يشهد هدوء فى سرعات الرياح واضطراب الملاحة البحرية فى خليج السويس والبحر الأحمر.





ونصح الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية بتوخى الحذر من التعرض لأشعة الشمس فى فترة الظهيرة خاصة فى ظل الموجة الحارة التى ضربت البلاد اليوم.