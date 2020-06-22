تلامس حاجز الــ 50..الأرصاد السعودية تحذر من موجة شديدة الحرارة في مكة المكرمة

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وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة للأيام المقبلة؛ توقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة مكة المكرّمة يوم الثلاثاء 47 درجة مئوية، والأربعاء 46 درجة مئوية، والخميس المقبل 44 درجة مئوية.