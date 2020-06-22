تلامس حاجز الــ 50..الأرصاد السعودية تحذر من موجة شديدة الحرارة في مكة المكرمة

تعيش " مكة المكرمة " حالة من الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة الأمر الذي قد يؤثر علي طبيعة الحياة بها في الأسبوع الأول من عودة الحياة الي طبيعتها في المملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من ثلاثة اشهر ، لهذا كان التحذير شديد اللهجة من الأرصاد الجوية للقاطنين مكة المكرمة بضرورة توخي الحذر.
طقس العرب توقع ان تصل درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة اليوم الإثنين في اوائل الأربعينيات ولكن ترتفع بشكل تدريجي بداية من الغد الثلاثاء وحتي نهاية الأسبوع لتلامس وتقترب من حاجز الــ 50 درجة مئوية .
وبداية من الغد الثلاثاء وحتي بعد غد الأربعاء ووفقا لما توقعته مؤشرات "طقس العرب"ان تكون هناك رياح شديدة شرقية جافة تعمل علي اثارة الأتربة والغبار بجانب إرتفاع شديد في درجات الحرارة تتسبب في انتشار الإرهاق بين المواطنين .
ولكن عاد تقرير طقس العرب لينشر التفاؤل في نفوس قاطني العاصمة المقدسة " مكة المكرمة " ومرتادي المشاعر المقدسة ليًبين ان درجات الحرارة ستعود للإنخفاض إعتبارا من الخميس القادم .
طقس العرب توقع ان تصل درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة اليوم الإثنين في اوائل الأربعينيات ولكن ترتفع بشكل تدريجي بداية من الغد الثلاثاء وحتي نهاية الأسبوع لتلامس وتقترب من حاجز الــ 50 درجة مئوية .
وبداية من الغد الثلاثاء وحتي بعد غد الأربعاء ووفقا لما توقعته مؤشرات "طقس العرب"ان تكون هناك رياح شديدة شرقية جافة تعمل علي اثارة الأتربة والغبار بجانب إرتفاع شديد في درجات الحرارة تتسبب في انتشار الإرهاق بين المواطنين .
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وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة للأيام المقبلة؛ توقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة مكة المكرّمة يوم الثلاثاء 47 درجة مئوية، والأربعاء 46 درجة مئوية، والخميس المقبل 44 درجة مئوية.
ولكن عاد تقرير طقس العرب لينشر التفاؤل في نفوس قاطني العاصمة المقدسة " مكة المكرمة " ومرتادي المشاعر المقدسة ليًبين ان درجات الحرارة ستعود للإنخفاض إعتبارا من الخميس القادم .