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أخبار العالم

السعودية: مساجد مكة تستقبل المصلين وسط تدابير وقائية للحد من كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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أ ش أ
استقبلت مساجد مكة المكرمة اليوم/ الأحد/ المصلين وسط أجواء احترازية ووقائية صحية من خلال الجهود المكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة وذلك بعد رفع منع التجول في كافة مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجوامع والمساجد فتحت ابتداءً من صلاة فجر هذا اليوم حيث تم تطبيق الاحترازات والاشتراطات ‏التي وجهت بها الوزارة للأئمة ومؤذني المساجد والجوامع من خلال تطبيق ‏التباعد بين المصلين لمسافة مترين والالتزام بارتداء الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصلٍ، مؤكدة ضرورة ‏فتح النوافذ والأبواب في حال إقامة الصلاة، فضلا عن وضع الملصقات عند الأبواب للعمل بالأنظمة والاشتراطات والبروتوكولات الصحية الواردة من وزارة الصحة.

وأضافت أن فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سيقوم بمتابعة أي مخالفات صحية قد تحدث، حيث يقوم الفرع بمعالجتها وفق الأحكام والإجراءات النظامية في المساجد والجوامع.

وكان الفرع قد أتم تجهيز الجوامع والمصليات من خلال عمل الصيانة والنظافة اللازمة وتعقيم جميع المساجد خلال فترة الإغلاق وبعدها عن طريق شركات الصيانة والنظافة الذي يتم من خلالها غسيل السجاد وتعقيمه إضافة إلى مشاركة بعض الفرق التطوعية حيث تستعد الفرق التطوعية التي ستحضر للقيام بخدمة المصلين من خلال الترتيبات وأخذ قياس درجات الحرارة وإرشاد المصلين لارتداء الكمامة وغيرها من الإرشادات الواجب اتباعها.

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