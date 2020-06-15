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أخبار العالم

تقترب من الــ 50 درجة.. موجة شديدة الحرارة تضرب السعودية من جديد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:17 م
ارتفاع درجة الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة في السعودية
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محمود نوفل
تتعرض المملكة العربية السعودية بداية من غد الثلاثاء لموجة شديدة الحرارة على جميع المناطق وتستمر لمدة 3 أيام، وفق ما أعلنه الباحث في الطقس والمناخ السعودي عضو لجنة تسميات، عبد العزيز الحصيني.

وكتب الحصيني في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "من المتوقع ان تسجل الحرارة اعلي من معدلها السنوي في مثل هذة الأيام من السنة بعد أن كانت اليومين الماضيين تدور حول معدلاتها".

وأوضح خبير الطقس السعودي "الحصيني" أن درجة الحرارة على المنطقة الشرقية والخليج تقترب من الـــ  50 درجة في حين تتجاوز منتصف الأربعينيات على الساعة 12:46 مساء على أجزاء من الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة.

وأضاف: "من المتوقع أيضا أن تتراوح  الحرارة على المناطق الشمالية وتبوك والجوف وحائل ونجران وجازان، مابين 36 درجة إلى 42 درجة مئوية".

وتابع: "تستمر الموجة الحارة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من غد الثلاثاء، أما المصائف فتكون معتدلة الحرارة".
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